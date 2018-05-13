Fuhuşun şifresi bulundu

Fuhuşun şifresi: Hayırlı Cumalar. İstanbul da ise yurt dışından kandırmış oldukları ve bu şekilde getirdikleri kadınların ise pasaportlarına da el koydukları, senet imzalatıp borç batağına sürüklediği ardından ise fuhuş yapmaları için tehdit eden 3’ü kadın olmak üzere 9 kişilik çete ise polisler tarafından tutuklandı.

Çetenin ise lideri olduğu anlaşılan kadın kuaförlüğün de bulunan Zehra D.S., ise 30, olduğu anlaşıldı. Polis tarafından ise operasyon gerçekleşmesi esnasında ise birisinin de hamile kaldığı anlaşılan 15 kadını ise kurtardığı bildirildi. Şebeke lideri ise kadının tüm Cuma kayıtlı olan müşterilerine ise dini içerikli olarak SMS mesajları yolladığı ve kendisini unutturmamaya çalıştığı anlaşıldı.

Diğer taraftan ise Zehra D.S.’nin ise öncelik olarak dini içerikli SMS yollamış olmasının sonrasından ise birkaç saat sonrasında ise kadın isteyip veya istemediği ile ilgili sorular yazdıkları da anlaşıldı.