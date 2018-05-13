Dünya bu öğretmeni konuşuyor

Dünya bu öğretmeni konuşuyor. Kreşte skandal olay ABD de ise bir kreş öğretmeni tarafından 4 yaşında olan bir öğrencisine “Ceza çekmesi amaçlı” arkadaşları tarafından taş atılmasını istediği görüntüler meydana çıktı.

Skandalın ise sonrasından öğretmen ile ilgili ise soruşturma gerçekleştiği bildirildi. Akıllara ise durgunluk vermiş olduğu olay içerisinde ise 26 Nisan tarihi sırasında ise ABD’nin de Arkansas eyaleti içerisinde bir kreş de gerçekleşti.

Polisin ise söylemiş olduğu bilgilere göre ise, dört yaşında olan bir öğrencisine ise yaramazlık yapmış olması sebebi ile ceza kesti. Fakat öğretmenin düşünmüş olduğu ‘Ceza’ ise adeta ‘İnsanlık dışı’ olmaktaydı. Cani öğretmenin ise olay ile alakalı sorgu altına alındığı bildirildi.