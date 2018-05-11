Apple sevilen uygulamaları

Apple sevilen uygulamaları. App Store’dan kaldırıyor! Apple, App Store İnceleme Yönergeleri ile ilgisi olmadığını öne sürerek bir takım uygulamaları ise App Store’dan kaldırmaya başladığını bildirdi.

Apple’a göre ise App Store içerisinde ki bu uygulamalar içerisinde ise konum bilgilerini de üçüncül olacak şahıslar ile paylaşım da bulunuyor. Apple, App Store sayesin de ise fazlası ile büyük bir uygulama mağazasına sahip olduğunu bildirdi.

Bu devasa mağazayı ise denetlemek ise çok da kolay olmamakta. Fakat bir süre boyunca ise App Store’da ki denetimlerini ise daha da çoğaltan Apple düzenlemiş olduğu incelemeler içerisinde ise bir takım uygulamaların ise üçüncül yazılımlar ile konum bilgisinin de yayımlamış olduğunu gördü.