Ailesinin 3 yıldır aradığı kız bulundu

Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu. Ailesi tarafından 3 yıl öncesinde kayıp başvurusu yapmış olduğu 15 yaşında olan İ.G., isimli kız çocuğu Adana da bulunan lüks bir apartmanın çatı katında görüldü.

Hatay’ın ise İskenderun İlçesi içerisinde ailesi tarafından 3 yıl öncesin de kayıp başvurusu yaptıkları ve bulunması, farklı suçlardan dolayı ise kaydı olduğu 15 yaşında olan İ.G., isimli olan kız çocuğu dün Adana ilin de lüks olan bir apartman içerisinde dam kısmında uyur bir şekilde fark edildi.

İskenderun da ise üç yıl boyunca kayıplara karışmış olduğunun ve kayıp başvurusu da yapmış olan ailesine verildiği bildirildi. Olay bölgesine ise haber verilen polis tarafından ise Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldüğü saptandı.