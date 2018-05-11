Eşkıya Hamido hayatını kaybetti

Eşkıya Hamido hayatını kaybetti. Siirt’te uzun yıllar sonrasında dağlar içerisinde eşkıyalık da bulunan “Eşkıya Hamido” lakabını almış olan Hamit Aldemir, ise yaşamını yitirdi.

Aldemir, ise son vermiş olduğu röportajı, içerisinde terör örgütü olan PKK’nın eylemlerine tepki de bulunarak, silah ile bir yere varılamayacağını dile getirdi. 1950’li yıllar içerisinde Siirt merkezi ile alakalı olan Emekçiler köyü içerisinde ise fazla sayı da adamı ile beraber ise dağlara çıktığı ve eşkıyalık da bulunduğu ile ‘Eşkıya Hamido’ lakabı takıldığı saptanan Hamit Aydemir, ise ikamet de bulunduğu Bahçelievler Mahallesi içerisinde apartman dairesin de ise 104 yaşında ise yaşamını yitirdiği bildirildi.

Aldemir’in ise cenazesinin otopsisi sonrasından ise Şeyh Süleyman Mezarlığı’nda defnedildiği saptandı.