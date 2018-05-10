Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı. Kocası görüntüleri mahkemeye sundu Denizli de bir lise içerisinde görevli olan kadın öğretmen ve erkek öğrencisinin aralarında ki ilişki kocasının ise başlatmış olduğu boşanma davası ile meydana çıktı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ise başlatılmış olan soruşturma içerisinde öğrenci ise ilişkiyi inkar etmezken, kadın öğretmen de öne sürülenleri ise onaylamadı.

Mahkeme ise öğretmenin kocasını mahkemeye delil olaraktan getirmiş olduğu yazışma ile fotoğrafları, ise yasal yollar içerisinden ele geçirilemediği gerekçesi ile onaylamazken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ise soruşturması ile ilgili ise çifti boşamış olduğu saptandı. Bunun ardından ise müfettişler, okul müdürü öğretmenler ile bir çok öğrencilerin ise ifadeleri de alındığı bildirildi.