Başbakan'a benzeyen yarışmacı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı. ATV ekranları içerisinde büyük bir ilgi ile izlenmiş olan yarışma programı olan Kim Milyoner Olmak İster’de Murat Yıldırım, Başbakan Binali Yıldırım’a ise tıpa tıp benzemiş olduğu yarışmacıyı ise karşısında gördüğü anda şaşkınlığını engelleyemedi.

Kim Milyoner Olmak İster’de Başbakan olan Binali Yıldırım’a benzemiş olması ise ilgi odağı olan yarışmacı ise sucu olan Murat Yıldırım’ı ise şaşkınlığa uğrattı.

Aslen Rizeli olduğu 82 yaşında olan Cahit Özay, ise kendisini 30 yaş olarak gördüğünü dile getirerek kendisine ise yardımda bulunmayı isteyenlerin ise tekliflerini ise onaylamıyor. 82’lik olan yarışmacı ise “Bunu bana bir şahıs da dile getirmişti” diye söyleyerek Başbakan Yıldırım’a tıpa tıp benzediğini saptadı.