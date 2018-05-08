Mehter takımını taşıyan minibüs devrildi

Mehter takımını taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 12 yaralı. Denizli de Acıpayam ilçesi içerisinde, mehter takımını götürmekte olan minibüs devrilmesinin ardından kaza esnasında ise bir şahıs yaşamını yitirirken, 12 şahıs ise yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

Denizli de Burdur’un Çavdur ilçesi içerisinde yola çıkan mehter takımını ise götürmekte olan minibüs, Acıpayam ilçesi olan Kumafşarı mevkiinde bir otomobile arka bölgesinden çarpışmış olmasının ardından ise devrildiği saptandı. Kaza sırasında ise mehter takımını taşımış olan 20 BM 611 plakalı olan minibüs içerisinde bulunan Mehmet Vehbi Kaplan 53, ise yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yaralı halde bulunan 12 şahıs da 112 acil ekipleri tarafından ise ilk müdahalelerinde bulunmasının ardından ise ambulans ile beraber hastaneye götürüldüler.