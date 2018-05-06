Çinli Crystal gemisi sorumlu tutuldu

İran: Sanchi faciasından Çinli Crystal gemisi sorumludur. İran da İslam Cumhuriyeti’nin de Yol ile Şehircilik Bakanlığı ile ilgili olduğu Liman ile Denizcilik Kurumu ise, 6 Ocak tarihi içerisinde İran’a ait olduğu bilinen Sanchi isimli gemi ile beraber Çin’e ait olan Crystal isimli olan geminin ise çarpışması sonucunda Çin tarafının ise hatalı taraf olduğu açıklandı.

İran İslam Cumhuriyeti’nin ise Yol ile Şehircilik Bakanlığı ile alakalı Liman ile Denizcilik Kurumu, İran’ın olduğu Sanchi isimli gemisi ve Çin’de ki ise Crystal isimli gemilerin çarpışması ardından 30 İranlı ile iki Bangladeşlinin ise yaşamını yitirdiği facia esnasında Çin tarafının hata yaptığını bildirdi.

6 Ocak 2018 tarihi içerisinde ise İran’dan da Güney Kore’ye doğru yol alan Sanchi isimli gemi ise, Crystal isimli olan gemi ile çarpışma yaşadı.