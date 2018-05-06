700 kişilik katliamı kabul etti

İzmir'de yakalanan DEAŞ yöneticisi 700 kişilik katliamı kabul etti. İzmir de dün hakim karşısına çıkmış olan Suriye’nin Şahidat alanı kısmında 700 şahısın yaşamını yitirmesinden kaynaklı olarak öne sürülen Kasır el-Haddavi’nin ise olduğu üst düzey de ki DEAŞ’lı olan 4 terörist, ise yapılmış olan suçlamaları ile onayladı.

Haddavi ise Suriye içerisinde yara aldığını dile getirdiği de anlaşıldı. İzmir de, MİT Bölge Başkanlığı ile polisin ise ortaklaşa olarak yapılmış olan operasyon sırasında yakalanmış olan terör örgütü DEAŞ ise üst düzey seviyelerinden sorumlu olarak tutulan Kasır el-Haddavi ve DEAŞ’ın ise istihbarat, silah ile finans sorumlusu olduğu anlaşılan üç teröristin, ise kendilerine de yönetilmiş olduğu suçlamaları ise onaylamış oldukları da iddia edildi.