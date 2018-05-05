Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka

Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler. Adana polisi tarafından Suriyeli göçmenleri de denetlemek amaçlı onların ise yoğun bir şekilde hayatlarını sürdürdükleri bölge de özel harekat polisinin ise olaya müdahale de bulunması ile uygulama gerçekleşti.

Uygulama içerisinde ise bir bakkal dükkanın da bulunan fazla sayıda ki ilaç elde edilmesi üzere, bir bilardo salonu arka kısmında ise ‘İzin belgesi’ ile düzenlenmiş olan kaydıraklı yüzme havuzu da insanları hayrete düşürdü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ise yabancı uyruklu olduğu anlaşılan kişilerin ise huzur ile güvenliğini korumak amaçlı, kamu düzenini de yerine getirmek, suçların ise öne geçilmesi ile suç işlemiş olan şahısların ise yakalanması amaçlı operasyon gerçekleşti.