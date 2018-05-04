700 kişini katili

700 kişini katili İzmir Adliyesi'ne böyle getirildi. Polis ile MİT’in ise ortak çalışması ile tutuklanan terör örgütü olan DEAŞ ise Suriye’de Deyr ez Zor ili ile etrafından ise sorumlu bir halde sözde emiriyle 3 elebaşı ise adliyeye gönderildi.

Zanlıların, ise emniyet içerisinde ki açıklamalarından sonra ise örgütün de üst düzey sorumluları olduklarını da onayladıkları anlaşıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı Koordinesi içerisinde ise, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terör ile Mücadele Şubesi ekipleri tarafından ise, Konak ilçesi içerisinde yapılan operasyon sırasında ise gözaltı altına giren terör örgütü olan DEAŞ’ın Deyr ez Zor ili ile etrafından ise sorumlu olarak tutulan söz konusu emiri Kasır el Haddavi ve örgüt elebaşları olan Münzir El Zübeyir, Muhammed ile Ömer Matar’ın ise emniyet içerisinde ki işlemleri de yapıldı.