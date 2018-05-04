CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İlhan Kesici, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. CHP’de Cumhurbaşkanı adayı olarak ise adının de geçmiş olanlardan ise İstanbul Milletvekili olan İlhan Kesici, ise “Muharrem İnce’nin de adaylığı gibi net gibi” diye söyledi.

Son dakika haberine göre ise, Kesici, de İnce’yi arayıp övgüler de bulunduğunu dile getirirken Yalova milletvekilinin ise bu tebriği ise onayladığını saptadı.

Grup konuşmasından öncesinde de CHP İstanbul Milletvekili olan İlhan Kesici, ise “Dün akşam saatleri itibari ile Muharrem İnce de ismi öne sürüldü.

Uzun zaman boyunca ise grup toplantıları içerisinde de bulunmayan Muharrem İnce ise geçen hafta sonrasından ise bu defa da grup toplantısına girdi.