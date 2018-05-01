Kendi ölümünü canlı yayınladı

Kendi ölümünü canlı yayınladı. Korkunç olay Takipçilerine ise trafikte ne şekilde makas atıldığını göstermek için görüntü altına alan 35 yaşında olan galerici ise canlı yayın içerisinde ise, seyir şeklinde durmuş olan taksiye ise arka kısımdan çarpmış olduğu ve yaşamını yitirdiği saptandı.

Avcılar’dan ise Beylikdüzü’ne gitmiş olan 35 yaşında olan galerici Sabri Tabaş, ise sosyal medya içerisinden canlı yayın da bulunduğu arabalara ise makas atmak için uğraşırken yaşamını yitirdi.

Galerici olan Sabri Tabaş, ise Avcılar’dan Beylikdüzü’ne doğru seyir aldığı sosyal medya hesabı içerisinde ise canlı yayın açmış olduğu bildirildi. Takipçilerine ise ne şekil makas atıldığını göstermek istemiş olan 35 yaşında olan galerici, o dakikalar da bir araca çarpmış olduğu bildirildi.