Adalar vapur iskelesinde yoğunluk

Adalar vapur iskelesinde yoğunluk. 1 Mayıs Emek ile Dayanışma Günü içerisinde resmi tatilin gelmesi ile güneşli havayı da fırsat olarak bilindiği İstanbullular, ise Adalar’a gitmek amaçlı vapur iskeleleri içerisinde ise uzun kuyruklar meydana geldi.

1 Mayıs Emek ile Dayanışma Günü içerisinde ise resmi tatil olması ile güneşli havayı ise fırsat olarak gören İstanbullu vatandaşlar, Adalar’a gittiler. Eminönü İskelesi içerisinde ise Kalkan seferlerinin ise kapasite yoğunluğu sebebi ile ise aksamış olan anonsları bildirildi. İnsanlar ise bir diğer seferi beklemek mecburiyetinde kaldı.

Yoğunluk sebebi ile ise iskeleler içerisinde ise motorlar da Adalar’a seferlerin sayısını yükseltti. İskele de ise ön kısmında da uzun kuyruklar gerçekleşti.