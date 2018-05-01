TSK: 41 terörist öldürüldü

TSK: 41 terörist etkisiz hale getirildi. TSK: “Terör ile Mücadele Harekatı içerisinde, 20-27 Nisan 2018 tarihleri içerisinde, birisinin lider kadro da olması üzerine ise yurt içerisinde ise 13 ile yurt dışında ise 28 olması üzerine ise toplam olarak da 41 terörist ise etkisiz şekle getirildiği bildirildi.

Muhtelif tipte ise toplam olarak 11 silah elde edildiği, 30 EYP ise saptanmış olduğu ve imha edildiği.” Saptandı. TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamı içerisinde ise şu ana kadar ise dört bin 305 teröristin ise etkisiz şekle geldiği de bildirildi.

Yurt içerisinde ise 13 ile yurt dışında ise 28 olması üstüne ise toplam olarak ise 41 terörist ise etkisiz şekle geldiği, muhtelif tip olarak ise toplam olarak da 11 silah elde edildiği, 30 EYP ise saptanarak imha edildiği.” Bildirildi.