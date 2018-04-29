Tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebek

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Tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebek
Tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebek admin Tarih: 2018-04-29 Saat: 22:57:53
Güncelleme : 2018-04-29 22:57:53Bu içerik 41 kez okundu.
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Tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebek

Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü. Van da, 2017 yılı içerisinde, sevgilisi tarafından 38 günlük olan erkek bebeğine ise cinsel tacizde bulunmuş ve öldürmüş olduğu anlaşılan Ferdi Arat’ı ağırlaştırılmış olarak ömür boyu ile 15 yıl da, bebeğin annesi olan Pınar Tatar’ı da ağırlaştırılmış olarak ömür boyu ile arkadaşları ise Yılmaz Güzel’i ise 15 yıl boyunca hapis cezası kararında bulunan mahkeme tarafından ise, gerekçeli olarak kararını duyurdu.

Mahkeme, de ise Tatar’ın da bebeğin öz annesi olmasına rağmen ise olay da ise adli makamlara da bildirilmesi ile delillerin ise meydana çıkmasına da taş koyan, delilleri ise meydandan çıkartmaya kalkıştığı da saptandı.

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