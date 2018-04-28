ABD'den Boeing-THY açıklaması

ABD'den Boeing-THY açıklaması. ABD’de Dışişleri Bakanlığı, Türk Hava Yollarını (THY), Boeing ile işlemiş olduğu ticari anlaşma sebebi ile tebrik ettiği bildirildi.

Bakanlıktan gelmiş olan yazılı açıklama sırasında, THY ile Boeing içerisinde ise anlaşmanın ise, 2 ülke içerisinde ise ekonomik olarak iş beraberliği ismine göre ise vurgu uygulandı.

Toplam değeri ise 10 milyar doları ise çıkmış olan anlaşma içerisinde, ise 2 ülke içerisinde ise ticari iş birliğini ise genişletmek amaçlı da önem gösterilmiş olan duyuru da ise şu şekilde kayıt edildiği saptandı: “Boeing ile GE ise dahili olması üstüne ise Amerikan şirketleri içerisinde ise Türkiye pazarına da kendilerinin de adamış oldukları durumda oldukları saptandı.