İlkokul öğrencilerini içkili mekana götürdüler

İlkokul öğrencilerini içkili mekana götürüp dansöz ve zenne izlettirdiler. Edirne’den Kapadokya gezisine gönderilmiş olan Yüksek Yeşil İlkokulu 4.’üncü sınıf öğrencilerinin ise bulunmuş olduğu ‘Türk Gecesi’nde meydana çıkmış olan manzara, da ise velileri de rahatsız etmiş olduğu saptandı. Edirne Valiliği, ise veli şikayetleri sonrasından ise, görüntü altına alınmış olan yayımları ise izledikleri, içkili mekana götürülmüş olan öğrencilere, ise dansöz ile zenne izlettirilmesi ile alakalı ise, okul müdürü ile dört öğretmen ile ilgili de idari soruşturma kararı alındı. Veliler içerisinden ise bir kaçı dansöz ile zennenin ise ilkokul öğrencilerin gözleri önünde gösteri yapmış olmalarına tepki de bulundukları, geceden ise çocukları ile beraber de çıkmak istediler.