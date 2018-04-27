Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler. Ankara da beden eğitimi hocası olan gelin ile damat nikah töreni içerisinde davetlilere de nikah şekeri vermek yerine ise düdük ile tohum dağıtmış oldukları bildirildi.

Ankara da ise dünya evine girmiş olan Umut Benlikara ve Aycan Turan, çifti ise evlilik törenlerinin de farklı ve unutulamayacak bir şekilde olmasını istediler.

Gelinin ise annesi olan Nihal Turan’ın ise ilginç teklifi ardından ise üstüne de beden eğitimi öğretmeni olduğu anlaşılan çift, nikahlarını da gelinlik ile damatlık yerine eşofman ile spor ayakkabı giyip o şekilde kıyılmasını kesinleştirdi.

Nikaha ise, davetlilerin de eşofman ile gelmesi amaçlı davetiye gönderildiği saptandı. Ayakkabılarının ise toka yerinde de kendilerinin isimleri bulundu.