İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu

Son dakika! İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu. Son dakika haberine göre, ise İstanbul ilçesi içerisinde, hava ile deniz polisinin de desteği ile beraber oluşturulan Kurt Kapanı-16 operasyonu kapsamı içerisinde ise, kente ise karadan, havadan ile denizden de giriş ila çıkış uçlarında ise içlerinde olduğu 150 nokta da ise iki bin kadar personelin de bulunduğu uygulama gerçekleşti.

İstanbul Emniyet Müdürü olan Mustafa Çalışkan’ın ise koordinesi ile beraber ise 14.00 sularında gerçekleşen Kurt Kapanı-16 Operasyonu içerisinde ise, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile alakalı ise bütün şube ile ilçelerden ise polisler de katılım da bulunmakta.

Polis ekipleri tarafından ise, şüpheli şahısların ise Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması uygulanırken ise, umuma ise açık olan bir çok mekanlar ile iş yerlerinde ise arama gerçekleşiyor.