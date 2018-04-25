Edirne'de akılalmaz olay

Edirne'de akılalmaz olay. Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler Edirne de ise Pazarkule Sınır Kapısı içerisinden koşmuş olan, Yunanistan’a ise giriş de bulunan Adana Nüfusuna kayıtlı olarak Saptanan Haluk Erdoğmuş 41, ise Türk Sınırı içerisinde ise yakayı ele verdi.

İfade içerisinde ise, Yunan askerlerinin ise kendisini dövmüş olduğu, Meriç nehri üstünde ise Türkiye’ye ise yollanmış olduğu öne sürülen Erdoğmuş, ise 1000 liralık olan para cezasına çarptırıldığı, ve serbest salındığı ise saptandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ise, saat 01.00 sularında ise, Bosnaköy Edirne Belediye Atık Su Pompa binası yakınları içerisinde ise, 1 şüpheli şahsı ise ele geçirdikleri ardından ise gözaltı altına alındığı saptandı.