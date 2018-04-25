İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay

İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay. İstanbul da Bayrampaşa içerisinde lüks bir site de ise Ukrayna uyruklu olan bir genç kadın 12. Kat da balkon korkulukları içerisinde asılı bir şekilde görüldü.

Olay ise sabah saatleri üzerinde Altıntepsi Mahallesi Çiftlik Caddesi üstünde olan 25 katlı olan lüks site içerisinde ise 12. Katında gerçekleşti. Site sakinleri ise sabah uyanmış olduklarında ise balkon korkulukları içerisinde ki boynundan kemer ile asılı bir halde duran kadını fark ettiler.

İlk anlar da ise cansız manken olduğunu düşünmüş olan vatandaşlar gerçeği saptayınca durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay alanına ise gelmiş olan polis ekipleri tarafından ise çevre güvenliği oluşturulurken, cesede ise ulaşılması amaçlı da siteye itfaiye ekipleri gönderildi.