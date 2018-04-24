İstanbul'un göbeğinde kadına şiddet

İstanbul'un göbeğinde kadına şiddet! Herkesin ortasında kadını darp etti, kimse umursamadı İstanbul da Büyükçekmece E-5 karayolu kenarı içerisinde olan alışveriş merkezi ön kısmında bulunan bir adamın, kadına şiddet de bulunduğu ve zorla götürdüğü de görüntülendi.

Olaylar ise yaşanmış olan sırada etrafta ise olan vatandaşların ise aldırış etmemesi ise dikkatleri çekmiş olduğu meydana gelen olay ise güvenlik kamerasın da görüntülendi.

Olay, ise saat 13.50 sularında Hadımköy metrobüs durağının yan kısmında olan bir alışveriş merkezi içerisinde ise (AVM) ön tarafında meydana geldi. Tartışmanın ise yükselmesi ile kadının ise kendisi ile birlikte araba ile gelmesine zorlayan adam ise kötü cevap aldığı duruma ise öfke gösterdi.