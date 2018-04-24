Yasak aşk cinneti

Yasak aşk cinneti. Karısı ile sevgilisini öldürdü Manisa da bir şahıs iki çocuğunun annesi olan eşini sonrasından ise eşinin de aşığı olduğu öne sürülen direksiyon hocasını katletti.

Kişi ise silahlı ile beraber ise polis merkezine gitmiş ve teslim olduğu saptandı. Manisa da ise bir şahıs, iki hafta boyunca ayrı yaşamış olduğu ile boşanma aşaması içerisinde ise olmuş olan iki çocuğunun ise annesi olan eşini ormanlık bölge de canına katletti.

Sonrasından ise sevgilisi olduğu öne sürülen direksiyon hocasını ise şehir merkezi içerisinde bir kafe de vurmuş olduğu bildirildi. İki şahsı ise öldürmüş olan kişi ise silah ile beraber polise kendini teslim ettiği saptandı. 9