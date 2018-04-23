Türkiye bu nikahı konuşmuştu

Türkiye bu nikahı konuşmuştu. Harekete geçildi Manisa da Turgutlu ilçesi içerisinde gelinin ise nikah esnasında “Evlenmeyi onaylıyor musunuz? Sorusu ardından “Hayır demek de ne mümkün” yanıtının üstüne iptal olan nikah ardından ise devreye de Belediye Başkanı olan Turgay Şirin genç çiftin nikahını ise kendisinin kıyacak olduğunu dile getirdi.

Manisa da Turgutlu ilçesi içerisinde evlilik töreni esnasında ise gelin, nikah memurunun da ‘Evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Sorusu ardından “Hayır demek ne mümkün” yanıtını verdiği için çiftin dünya evine girememiş olduğu saptandı.

Kötü olarak başlamış olan ifade ardından ise bitirilmesi olduğu fakat yasal işlemler nihai bağlayıcı olan durumlar içerisinde ise, ondan ise dikkat de bulunmak lazım.