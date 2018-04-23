Manisa'da feci kaza

Son dakika Manisa'da feci kaza. Çok sayıda asker yaralı Son Dakika haberine göre ise Manisa içerisinde askerlerin ise taşımış olan minibüs ise kaza geçirdi.

Kaza içerisinde ise ilk saptananlara göre ise 21 asker, üç korucu ile minibüs şoförü ile beraber olması üstüne 25 şahıs yaralanmış olduğu bildirildi.

Kaza ise saat 12.00 sularında ortaya çıktı. Kırkağaç 6. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı içerisinde ise eğitim almış olan uzman erbaş ile korucular ise, çarşı iznine gitmek amaçlı nizamiye ön kısmında ki kavşak da minibüse bindikleri saptandı. Kavşaktan ise dönüş yapmış olan minibüs ile, ise gelmiş olan bir TIR ile çarpışma yaşadığı saptandı.