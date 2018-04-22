YSK'dan 24 Haziran seçimler

YSK'dan 24 Haziran seçimleriyle ilgili son dakika açıklaması. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı olan Sadi Güven, ise “Seçim takvimi amaçlı uyum yasalarının da geçmesi lazım. Seçim takvimini ise duyurmak amaçlı da onu beklemekteyiz” diye söyledi.

YSK Başkanı olan Sadi Güven, ise İYİ Parti’nin de seçimleri içerisinde bulunup bulunmayacağı ile alakalı, “Siyasi partilerin de hangi şekilde seçimde olacakları ise Siyasi Partiler Kanunu’nda yazmaktadır. Herhangi bir siyasi parti ile alakalı ise tespitimiz olmadı” diye söyledi.

Güven, seçim takvimi ile alakalı da kamuoyu içerisinde yıpratıcı bir halde duyurulmaların ise olduğunu dile getirerek, bu şekilde ki açıklamalar içerisinde ise YSK’ya ise birde Türk demokrasisine ise zarara uğradığı da saptandı. Güven, ise “Seçim takvimi amaçlı ise uyum yasalarının da geçmesi lazım.