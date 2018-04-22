Marmara'da sıcaklık 10 derece

Marmara'da sıcaklık 10 dereceye kadar artacak. Marmara Bölgesi içerisinde hava sıcaklığının ise bugün ile başlamış olduğu ile mevsim normallerinin de beş ve 10 derece kadar üstüne çıkması planlanmakta.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü içerisinde uygulanmış olan duyurulara göre ise, hava sıcaklığının ise anlaşılır bir halde çoğalacak.

Karadeniz üstünden gelmiş olan serin ile yağışlı bir sistem içerisinde ise yurdunu ise bırakması ile hava sıcaklığının ise bugünden itibari ile bölge geneli içerisinde çoğalarak da hafta boyunca da mevsim normallerinin ise alan alan beş ve 10 derece üstünde olacağı düşünülmektedir.

Yağışsız geçeceği de anlaşılan yeni hafta içerisinde ise hava sıcaklıklarının, ise İstanbul 26 , Kırklareli 31, Edirne 32, Kocaeli’de 28, Yalova da 25, Sakarya da 27 ile Tekirdağ da ise 21 derecelere kadar çıkması düşünülmekte.