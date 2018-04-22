Kırşehir'de düğün yolunda kaza

Kırşehir'de düğün yolunda kaza: 10 yaralı. Kırşehir de ortaya çıkmış olan trafik kazası içerisinde içlerinde ise düğüne gitmiş olanların da bulunduğu on şahıs da yaralı olarak kurtuldu.

Sami Sarıunvanlar idaresi içerisinde ise 55 AY 298 plakalı olan otomobil, Kırşehir-Yozgat karayolunun ise Çiçekdağı Göllü köyü kavşağı sırasında Mahinur Darıcı’nın ise kontrolü altında olduğu 06 ZEC 92 plakalı olan otomobil ile çarpışma yaşadı.

Kaza esnasında ise yararlı olan sürücüler ve araç da bulunan Meryem, Zeynep ile Sinan Darıcı ve Arif Demirer, Şahin Özbek, Mert Can Maden, Gökçe ile Aytekin Sarıunvanlar, ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından ise Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ile Araştırma Hastanesine götürüldü.