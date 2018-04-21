Şehit oğlunun montunu giydi

Şehit oğlunun montunu giydi. Afrin de mayınları arındırmış olduğu esna da ortaya çıkan patlamada ise şehit düşmüş olduğu saptanan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu’nun ise, naaşı da Bursa içerisinde baba ocağına götürüldü.

Şehit düşmüş olan Uzman çavuşun ise kamuflaj olarak ise montunu üstüne giymiş olan annesi ise helallik almak amaçlı getirilmiş olan oğlunun ise tabutuna sarılı bir şekilde ağladı.

Afrin de ki Zeytin Dalı Harekatı sonrasından ise bölge içerisinde ise mayın temizliği esnasında ise ortaya çıkmış olan patlama sırasında şehit düşmüş olan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, ise cenazesinin ise Bursa da Osmangazi ilçesi içerisinde Maksem Mahallesi içerisinde baba ocağına gönderildi.