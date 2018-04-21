Çöp kovasıyla boks yaptı

Çöp kovasıyla boks yaptı. Kahramanmaraş’ta Pazarcık ilçesi içerisinde çöp kovaları ile boks yapmış olduğu söylenen 30 yaşında olan Ümit Avlık’ın ise görüntüleri ise sosyal medya içerisinde fenomen olduğu saptandı.

Kent merkezi içerisinde ise fark etmiş olduğu çöp kovaları ile antrenman da bulunan Ümit Avlık’ın, ise tek hayali olduğu profesyonel olarak boksör olmayı istedi. Hayatını sürdürmüş olan ilçe içerisinde ise insanlar tarafından ise sevgiler ile karşılık almış olan Ümit Avlık, ise “Tek hayalim ise sanatçı ile boksör olmak diye söyledi.

Pazarcık gençlerimize ise zaman içerisinde ise türküler de söylemekteyim. Kendimi ise şarkılar ile beraber bulmaktayım. Hıncımı ise çöp kovalarından almaktayım. Karşıma ise rakip gelmesini bekliyorum” diye söyledi.