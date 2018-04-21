Sabiha Gökçen'de 23 Nisan yoğunluğu

Sabiha Gökçen'de 23 Nisan yoğunluğu. Uyarı geldi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ile Çocuk Bayramı’nın ise hafta sonu sonrasında beraber olması ile meydana gelen 3 günlük olan tatil sebebi ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı içerisinde (İSG) ise yoğun artış meydana geldi.

İSG Operasyon Direktörü olan Göksu Güney, ise “3 gün boyunca tatil sırasında, bugünkü gidişleri ise içine koyarsak da 450 bine kadar yakın olan bir yolcu beklemekteyiz” diye söyledi.

Diğer taraftan ise yolcular ile otoparklarda ise meydana gelecek olan yoğunluk sebebi ile ise özel araçları ise yerine toplu taşıma araçlarını ise kullanmaları ile alakalı ise uyarı meydana geldi. Sabiha Gökçen, ise Havalimanı’nı ise kullanacak olduğu saptanan insanlara ise otoparklar içerisinde ise meydana gelebilecek yoğunluk sebebi ile de toplu taşıma araçlarını ise kullanmaları ile alakalı da uyarı da bulundu.