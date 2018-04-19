Metrobüste şırıngalı hemşire saldırısı

Metrobüste şırıngalı hemşire dehşeti. İşte skandal olaya verilen ceza İstanbul da Ercan P., adlı bir insan, metrobüs ile evine uğramış olduğu esna da ise hemşire olan Semra H.i’nin ise şırıngalı bir saldırıya maruz kaldı.

Enjektör iğnesini ise silah olarak adlandıran mahkeme, ise hemşireye bilerek yaralama suçu dolayısı ile üç bin lira kadar adli para cezası çarptırıldı. Öne sürülenlere göre ise, Ercan P., ise evine gitmek amaçlı metrobüs içerisinde girmiştir.

Yanına ise oturmuş olan hemşire ise Semra H., de kendisini iteklemiş olduğunu bildirdi. Ercan P., ise kadına durumu sormak istediği saptandı. Fakat bu esna da ise Semra H.,’nin ise çantası içerisinde bir şeyler aramış olduğunu gördü.