Taksim sapığı yakalandı

Son dakika. Taksim sapığı yakalandı. Taksim de takım elbise ile genç erkeklerin yanına uğrayıp para karşılığı olarak görüşme isteğinde bulunan yaşlı adam, ise polis tarafından gözaltı altına alınmış olduğu saptandı.

Taksim de ise takım elbise giymiş olduğu ve genç erkeklerin ise yanına gittiği ve onlara ise iltifatlar da bulunduğunun ardından ise görüşme isteğinde bulunduğu öne sürülen yaşlı adam ise altı ay sonrasında yakalanma kararı alınmıştır.

Beyoğlu Taksim Meydanı içerisinde ise 23 Ekim 2017 tarihi içerisinde ise takım elbiseli olan yaşlı bir adam, ise bilmediği 18-20 yaşları içerisinde ise genç erkeklerin yanına uğradığı öncesin de ise cep telefonu ile konuşurmuş gibi yaptığı ve onlar ile de sohbet teklifin de bulundu.