Türkiye erken seçime gidiyor

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Türkiye erken seçime gidiyor
Türkiye erken seçime gidiyor admin Tarih: 2018-04-18 Saat: 18:43:17
Güncelleme : 2018-04-18 18:43:17Bu içerik 33 kez okundu.
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Türkiye erken seçime gidiyor

Türkiye erken seçime gidiyor. Dünya basını erken seçim kararını nasıl duyurdu? Türkiye erken seçime başvurdu… Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın, ise duyurmuş olduğu erken seçim kararını ise dünya ajanları olan ‘Son dakika’ haberi olaraktan duyurdu.

Dün ise MHP Genel Başkanı olan Devlet Bahçeli’nin ise meydana çıkarmış olduğu erken seçim hem de Türkiye’yi, birde Dünyayı sallamış olduğu saptandı. Bugün ise Bahçeli ve Erdoğan da görüşme sonrasından ise, Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın, ise “Seçimlerin ise 24 Haziran 2018 Haziran tarihi içerisinde yapılanmasına ise karar verilmiş olduğu da bildirildi.

YSK seçim hazırlıklarına da başlamış bulunmaktadır” sözü ile, dünyanın ise önde giden basın kuruluşları ise internet siteleri içerisinde erken seçimde bulundu.

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