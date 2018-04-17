İşkencenin böylesi. Eve kapattı, dövdü, üzerine kaynar su döktü. Yetmedi dahasını da yaptı. İngiltere de bulunan Bedfordshire’da erkek arkadaşının yaşamını cehennem haline getirmiş olduğu saptanan genç kadın, ise yaptıkları ile kan dondurdu. Aylarca ev içerisinde zorla kapatmış olduğu sevgilisini ise, dövmüş, olduğu üzerine ise kaynar su dökmüş olan 22 yaşında ki Petite Jordan Worth, ise yaptıklarının da az olduğu gibi bir de defalarca bıçak saplamıştır. 2012 yılı içerisinde lise içerisinde tanışmış olan çift üniversiteye de gitmiş olduklarının ardından ise aynı evi paylaştılar. 22 yaşında olan Patite Jordan Worth, ise sevgilisini de ailesi ile arkadaşlarından da ayırmış olduğu Facebook da ki hesabını ise ele geçirdi. Erkek arkadaşını ise eve kapatmış olan Worth, genç adama yemiş oldukları ile kıyafetlerine de müdahale de bulunuyordu.