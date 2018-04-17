Kıskanç gelin başına iş açtı

Kıskanç gelin başına iş açtı. O kadın damattan gözlerini alamıyor' deyip... İskoçyalı olan bir gelin, düğünü içerisinde bir kadının damada bakmış olduğunu iddia ederek hemcinsine saldırı da bulundu.

Eşinden ise gözlerini alamamış olan kadına ise tüm davetlilerin önünde saldırı da bulunan gelin, ise hem düğünün hem de balayı planını da berbat etti.

Olay, ise İskoçya da ki Batı Lothian bölgesi içerisinde gerçekleşti. Audrey Stevenson, 46 ile uzun zaman boyunca ise beraber yaşamış olduğu Scott Allan 55 ile dünya evine girmiş olduğu bildirildi.

Çiftin ise düğünü içerisinde de beklenmedik bir olay gerçekleşti. Gelin olan Stevenson, tören esnasında damat olan Allan’dan ise gözlerini alamamış olduğunu öne sürdüğü arkadaşı olan Verenica Bannon’a saldırı da bulundu.