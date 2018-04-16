Katalanlar sokaklarda

Katalanlar sokaklarda. Barselona’da bir araya gelmiş olan 300 binden ise çok şahıs, ise Katalan politikacılar içerisinde ise serbest kalınması amaçlı da sokağa dökülmüş olduğu bildirildi.

İspanya da ise Barselona kenti içerisinde beraber olan 300 binden ise çoğunluk olan şahıs hapis de ki Katalan dokuz politikacının ise serbest salınmasını dile getirdi.

Şehrin ise en popüler olan bölgelerinden ise Avenida Paralel içerisinde bir araya gelmiş olan vatandaşlar ise bağımsızlık yanlısı olduğu politikacıların ise hapsedilmesine fırsat veren yargı süreçlerin de ise protesto yapıldı.

Daha öncesin de ise yapılmış olan gösteriler içerisinde ise değişik olarak bugün de yapılmış olan gösterilere ise bağımsız olmayan partiler ile sendikalardan ise katılım yaşandı.