Sebze halinde kavga

Sebze halinde kavga, ölü ve yaralılar var. Kars’ta ise sebze şeklinde çıkmış olan kavga içerisinde bir şahıs yaşamını yitirirken, yedi şahıs ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre ise, sebze şeklinde yaşanmış olan sabah saatleri sırasında iki grupların arasında şuana kadar saptanamayan bir tartışma yaşandı. Yararılar ise olay alanına gelmiş olan ambulanslar ile Harakani Devlet Hastanesi ile Araştırma Hastanesine götürüldü.

Olayın ise duyulması ile sebze şeklinde fazla sayıda ise polis gönderildi. Olay alanına ise güvenlik şeridi çizmiş olan polis, ise olay alanına gelmiş olan tarafların da yakınları ise bölge içerisinden uzak bir yerlere gönderildi. Başka yaralıların ise durumlarının da normal olduğu da saptandı.