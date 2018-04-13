OHAL Komisyonu 12 bin başvuru

OHAL Komisyonu 12 bin başvuruyu sonuçlandırdı. OHAL Komisyonu 12 bin başvuruyu tamamladı. 310 başvuru sahibinin ise itirazları kısmında olduğu üstüne, 9 bin 700 ret kararı da uygulandı. Bin 990 başvuru da ise KHK ve iade etmiş olanlara ise kendilerine ait olduğu ön incelemeler de ise olumsuz cevap aldı.

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu içerisinde, bugüne kadar ise meslekten ihraç edilmiş olanlar ile alakalı 12 bin başvuru da bitirildi.

Komisyon da ise, 310 başvuru amaçlı ise mesleğe iade kararı alındı. OHAL İşlemleri Komisyonu, içerisinde ise başvuruların içinde bulunan 9 bin 700’ünü ise olumsuz cevaplarken, bu esna da ise diğer KHK’lılar ise görevlendirilmiş olduğu öne sürülen bin 990 başvuru amaçlı da ön inceleme kararına varıldı.