Araçları modifiye edenler dikkat

Araçları modifiye edenler dikkat. Ürün Güvenliği ile Teknik Düzenlemeler Tasarısı ve motorlu araçları ise modifiye etmiş olanlar imalatçı olarak ise onaylanacak olduğu saptandı. E

konomi Bakanlığı Müsteşarı olan İbrahim Şenel, ise TBMM Sanayi, Ticaret0, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ile Teknoloji Komisyonuna, ise Ürün Güvenliği ile Teknik Düzenlemeler Kanunu Tasarısı içerisinde ise yapılmış olanlar ile alakalı sunum da bulundu.

Tüketicilerin ise güvenli olmayan bir malzemeden kaynaklı olduğu mağduriyetinin ise bitmesi sonucu ile, iktisadi işletmeciye, güvensiz ürünü de tüketicisinden yada kullanıcısından geri çağırma hakkını vermektedir. İnsan sağlığı ile güvenliğinin ise korunmasının gerektirdiği şekilde, alakalı olabileceği ticari bütün bilgilerin ise ifşa da bulunacağı da saptandı.