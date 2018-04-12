'Anne Kızlık Soyadı' sorulmayacak

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'Anne Kızlık Soyadı' sorulmayacak
'Anne Kızlık Soyadı' sorulmayacak admin Tarih: 2018-04-12 Saat: 20:19:32
Güncelleme : 2018-04-12 20:19:32Bu içerik 37 kez okundu.
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 'Anne Kızlık Soyadı' sorulmayacak

Çağrı merkezleri artık 'Anne Kızlık Soyadı' sormayacak. Anne kızlık soyadı sorma uygulaması ise şuan bitirilmektedir. Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü olan Çağatay Aynur, ise yakın zaman içerisinde ise devreye alacak oldukları ‘Ses biyometri teknolojisi ve güvenlik sebebi ile ise ‘Anne Kızlık Soyadı’ sormanın ise meydandan çıkacak olduğu ise daha güvenli ile hızlı bir hizmetin ise çağrı merkezini ise aramış olanlar da bulaşacak olduğunu da açıkladı.

Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü olan Çağatay Aynur ise bugün içerisinde yapılmış olan basın toplantısı sırasın da ise ses biyometri ve hem güvenli bir şekilde hem de hızlı bir hizmetin ise müşterilerle de buluşacak olduğunu dile getirerek, “Akıllı telefon, internet ile sosyal medya kullanımı içerisinde ise çoğalış ile zaman ile mekan sınırının ise olmadığı da gün içerisinde ise tüm saati de tercih etmiş oldukları saptandı.

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