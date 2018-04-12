Her şey bir anda oldu

Her şey bir anda oldu. Çığlıkları apartmanı inletti Antalya da, meslektaşı olduğu bilinen polis memuru olan Ümran Yetişgen’i, 28, ise katledilmiş olduğu suçlaması ile tutuklu yargılanmış olan Said Şahin 24, ile alakalı ise, altı yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay içerisinde ise, geçen yıl üzerinde ise 19 Temmuz da Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3873 Sokak’ta olduğu saptanan 3 katlı apartmanın ise 2’inci katı içerisinde ortaya çıkmıştır.

Polis memuru olan Yunus Y.’nin ise olduğu oda içerisinde ise üç arkadaş da sohbet etmiş oldukları, öne sürülenlere göre ise, Said Şahin ise arındırılmış olan masanın ise üstüne bırakmış olduğu beylik tabancası kılıfına ise yerleştirirken aniden ateş almıştır.