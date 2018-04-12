Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü

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Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü
Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü admin Tarih: 2018-04-12 Saat: 20:14:36
Güncelleme : 2018-04-12 20:14:36Bu içerik 40 kez okundu.
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Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü

Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü. Korkunç olayda sır çözüldü! Tekirdağ da Çorlu ilçesi içerisinde yaşamını sürdüren Bekir Y., 31 hala saptanamayan bir sebepten dolayı tartışma yaşamış olduğu sevgilisi olan Esen Dülger’i 26 otomobilin içerisinde tabanca ile başına iki el ateş açıp canına kast ettiği saptandı.

Olay ardından ise kaçmış olan Bekir Y., polis tarafından da İstanbul da yakalanmış, ve Çorlu’ya getirildiği de saptandı.

Çorlu da yaşamını sürdüren Bekir Y., Kırklareli’nde Lüleburgaz ilçesi içerisinde yaşamış olan kız arkadaşı olan Esen Dülger ile beraber dün gece yarısın da buluşma yaptıkları, ve yemek yedikleri saptandı. Yemek sonrasından ise Bekir Y., de kiralık olan otomobil ile Esen Dülger ile beraber bir süre boyunca gezdiler.

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