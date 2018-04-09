Canan Karatay önerdi

Canan Karatay önerdi: "İlaç yerine onu yiyin". Prof. Dr. Canan Karatay’dan, yapılmış olan açıklamasın da şunları söyledi; Yaş büyüdükçe başlamış olan kemik erimesine karşı olarak “Ezine Peyniri tüketin” diye söyledi.

Sağlıklı beslenme ile yiyecekler ile ilgili ise zaman zaman bugüne kadar ise bilinenlerin tersine göre ise açıklamalar da bulunduğu ile tartışma konusuna göre ise İç Hastalıkları ile Kardiyoloji Uzmanı olan Prof. Canan Karatay, ise bu defa da Ezine Peyniri ile alakalı açıklamalar da bulundu.

Sertifika töreni için ise Çanakkale’ye gitmiş olan Karatay, gazetecilerin de sorunun ise bölgeye özgü olarak Ezine Peynirinin ise fazla şekilde kıymetli bir besin maddesi olduğunu saptayıp, birde özel olarak ise kemik erimesine karşı olarak ise Ezine Peynirinin ise fazla şekilde yenilmesi gerektiğini dile getirdi.