Arakanlı 120 yaşındaki kadın

Arakanlı 120 yaşındaki kadın: Azime Hatun. 9 ay öncesine kadar ise Myanmar’da bulunan evini bırakarak Bangladeş’e gidip sığınmış olan 120 yaşında olan Azime Hatun, ise Türkiye’nin de desteği ile birlikte yaşamını devam ettirmek için çabalıyor.

6 günlük kadar kaçış hikayesini ise paylaşmış olan Azime Hatun, ile çocukları ile birlikte ise hayata tutunmuş olduğu açıklandı. Sandalyeye ise geçirmiş oldukları bambular ile annelerini sırtlarında taşımış olan çocukları ise Azime Hatun gibi de Türkiye’ye dua etmekte.

Myanmar’da yaşanan saldırılardan kaçmış oldukları sonrasın da ise Bangladeş’e sığınmış olan Arakanlı ise 120 yaşında olan ise Azime Hatun, Bangladeş’in ise Cox’s Bazar şehri içerisinde ise karayolu ile bir saatten daha fazla süren mesafe içerisinde ki Balukhali Kampında ise, Başbakanlık Afet ile Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ise (AFAD) sahra hastanesi içerisinde tedavi altında bulunmaktadır.