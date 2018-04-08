İstanbul'da 'bedava midye' izdihamı

İstanbul'da 'bedava midye' izdihamı. Binlerce kişi Beşiktaş'a hücum etti Doğum gününü Dünya Midye Günü olarak ilan etmiş olan bir midyeci de, 8.5 ton midyeyi ise bedava olarak ikram da bulundu.

Midyecinin ise Beşiktaş şubesi ön kısmında ise binlerce şahsın da bedava olarak midye amaçlı yüzlerce metre kuyruk meydana geldi. Sekiz Nisan da oluşan doğum gününü Dünya Midye Günü olaraktan ilan da bulunan Ahmet Çiçek adlı bir midyeci, ise bütün şubeleri içerisinde ise ücretsiz olarak midye dağıtmış olduğu saptandı.

8.5, ton olan midyenin ise bedava olarak ikrama sunulduğu Dünya Midye Günü içerisinde ise ilgiler fazlası ile artmış bulunmaktaydı. İnsanlar ise dolu bir kova da ki midyeyi almak amaçlı saatler kadar sıra da beklemiş olduğu bildirildi.