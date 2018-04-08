Binali Yıldırım'dan yasa dışı göç açıklaması

Binali Yıldırım'dan yasa dışı göç açıklaması. Başbakan olan Binali Yıldırım, tarafından yapılmış olan açıklama sırasın da şu şekilde konuşmuştur, Afganistan da ki ziyareti içerisinde mevkidaşı olan Abdullah ve basın toplantısı sırasın da duyuru da bulundu.

Afganistan’dan ise Türkiye’ye başlamış olan yasadışı göç dalgası ile alakalı duyurular yapmış olan Başbakan Yıldırım, “Yasal yollar üzerinden gelmiş olan kardeşlerimizin ise başımızın üstünde yeri var. Fakat yasal şekilde olmayan yollar üstünden gelmiş olanlar ise ciddi bir şekilde sıkıntı yaratmakta.

İçişleri Bakanlığımız tarafından ise son derece verimli bir çalışma yapılmakta. İmkanların ise kullanılmış olduğu bunların ise gönüllü olarak geriye yollanması süreci ise sürmektedir.” Diye söyledi.