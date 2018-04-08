Küçükçekmece'den Suudi Arabistan'a

Küçükçekmece'den Suudi Arabistan'a Emniyet affetmedi. Geçen ay içerisinde İstanbul’dan Suudi Arabistan’a iş makinesi pistonları içinde yollanmak istendiği uyuşturucuları tespit eden İstanbul Narkotik polisi ise tıpkı yöntem ile düzenlemek istemiş olan 2’inci uyuşturucu sevkiyatının ise önüne geçti.

Operasyon esnasın da ise 70 bin kadar captagon hap olarak elde edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ise 5 Mart günü içerisinde kargo ile Suudi Arabistan’a ise uyuşturucu gönderileceğinin haberi ardından ise çalışmalar başlatmış olduğu ile kargo firmasının ise Küçükçekmece de olan şubesine ise baskın düzenlenmişti.

İş makinesi ise pistonları içerisin de düzenlenen inceleme esnasın da ise 51 kilo 728 gram kadar ağılıkta olduğu toplam olarak ise 320 bin kadar captagon hapı tespit etmişti.